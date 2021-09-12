Тимофей Баженов в день города Москвы предложил защитить границы зеленых зон столицы

Фото: Максим Манюров
В День рождения столицы Тимофей Баженов предложил защитить границы зеленых зон Москвы. Принимая участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города, общественник оценил реконструкцию сквера по Оборонной улице в Лосиноостровском районе. Он отметил значение зеленых зон для экологии города и призвал ввести мораторий на 10 лет на изменение границ парков и скверов Москвы.
"Москва – один из самых зеленых городов мира. 49% его площади заняты парками, скверами и лесами. Этот показатель необходимо сохранять и улучшать. В погоне за большими деньгами застройщики безжалостно избавляются от зеленых зон. Это необходимо срочно остановить. Если Москва лишится своих лесопарков, нам с вами просто нечем будет дышать. Поэтому считаю правильным установить мораторий на вырубку лесопарков в Москве, на 10 лет ввести запрет на изменение границ парков и скверов столицы", – пояснил Баженов.
Сквер в Лосиноостровском районе реконструировали в этом году. В нем появилась Аллея Славы воинов боевых действий, обустроенные газоны, зоны отдыха и пешеходные дорожки. В день открытия сквера проводились концерт, конкурсы, мастер-классы и многие другие активности. А Тимофей Баженов неоднократно высказался за сохранение и улучшение зеленых зон столицы.
Кроме моратория на изменения границ парков и заповедников, лидер общественного движения предложил увеличить нормы компенсационных насаждений – за одно срубленное дерево высаживать два новых. А борьбу с нарушителями экологических законов, по мнению Баженова, надо вести путем увеличения штрафов. Он объяснил это тем, что некоторым нарушителям проще оплачивать штрафы, чем регулярно организовывать вывоз мусор.
"И в Москве, и в целом в России нужно внимательнее подходить к выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений. И обязательно подвергать такие решения общественной экспертизе", – высказался в поддержку защиты зеленых зон столицы инженер Антон Тарасов в День города Москвы.
Ранее в Госдуме выступили с предложением обязать застройщиков вместе с жилыми домами сдавать и другую инфраструктуру: дороги, медучреждения, детские сады, школы, спортивно-оздоровительные комплексы. Журналист Тимофей Баженов поддержал данное предложение, обратив внимание на трудности, с которыми сталкиваются покупатели жилья.
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