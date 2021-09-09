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Общество

14:17

Баженов считает, что, несмотря на гостеприимство РФ, мигранты обязаны соблюдать ее законы

общество

Фото: Максим Манюров

К рейду миграционной службы на стройплощадке крупного объекта Москвы присоединился Тимофей Баженов, который считает, что мероприятия правоохранительных органов с участием общественности позволят ликвидировать точки обитания незаконных трудовых работников.

"Мы очень рады тому, что представители разных стран приезжают в столицу. Для нас важно, чтобы в городе бывали не только туристы, но и люди, которые работают на разных объектах социальной инфраструктуры. Но мигранты должны неукоснительно соблюдать российское законодательство", – считает Баженов.

Из-за увеличения числа беспорядков среди трудовых мигрантов возросло количество рейдов по местам их обитания. Этой весной МВД призывало государства СНГ помочь вывезти из страны незаконно проживающих в России мигрантов, но с того момента ситуация практически не изменилась.

Тимофей Баженов предлагает два способа борьбы с незаконной миграцией. По его мнению, нужно разрешить въезд только тем мигрантам, за которых могут поручиться их родственники, проживающие в РФ, или работодатели. Также он считает, что государство должно отслеживать условия, в которых проживают приезжие работники.

О необходимости усиления контроля за выдачей разрешений мигрантам на временное проживание заявил и активист, инженер Антон Тарасов. Он также предлагает ужесточить наказание за нарушения общественного порядка.

Ранее Сергей Собянин пообещал, что в случае нарушений жесткие меры по задержанию, возбуждению уголовных дел, высылке и запрету въезда мигрантам будут продолжаться.

Из России депортировали 12 мигрантов

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