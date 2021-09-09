Баженов считает, что при сдаче новых жилых домов дворы должны быть озеленены

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В Госдуме выступили с предложением обязать застройщиков вместе с жилыми домами сдавать и другую инфраструктуру: дороги, медучреждения, детские сады, школы, спортивно-оздоровительные комплексы.

Журналист Тимофей Баженов поддержал данное предложение, обратив внимание на трудности, с которыми сталкиваются покупатели жилья.

Отмечается, что законопроект может быть утвержден новым составом нижней палаты парламента РФ уже во время предстоящей осенней сессии.

Для того чтобы дополнительная материальная нагрузка на застройщика не повлияла на стоимость квадратных метров, журналист предлагает заранее прописать механизм сотрудничества девелоперов и местных властей по застройке социальных объектов.

По мнению общественного лидера, дети должны расти в комфортной среде, а у взрослых должна быть возможность для отдыха. Именно поэтому он предлагает внести изменения в законодательство, которое будет обязывать застройщиков не менее 40% процентов дворовой территории отдавать под высаживание растений.

Ранее Тимофей Баженов рассказал о том, как складывается ситуация с охраняемыми территориями заповедников. Он также поддержал запрет главы Минприроды на строительство, вырубку леса и организацию биосферных полигонов в охраняемых зонах национальных парков и заповедников.