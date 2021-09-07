Тимофей Баженов: Москва чтит память героев Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба мэра Москвы

Общественный деятель Тимофей Баженов и мэр столицы Сергей Собянин 6 сентября приняли участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Московского народного ополчения. Они также возложили цветы к памятнику бойцам 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения, который накануне открыли в парке "Акведук".

"Примером морального лидерства для нас стали герои-ростокинцы – добровольцы ополчения, вчерашние студенты, профессора, мастера производственных цехов, инженеры, которые, не имея ни численного преимущества, ни преимущества в вооружении и воинской подготовке, противостояли врагу. Каждый монумент, посвященный героям Победы, – это маяк народной памяти, ориентир, который направляет наши поступки и вдохновляет нас", – сказал Баженов во время торжественной церемонии.

Между тем Собянин назвал открытие памятника знаковым событием. По его словам, из 12 тысяч участников дивизии, сыгравшей значительную роль в обороне столицы, выжили примерно тысяча, при этом многие добровольцы были младше 17 лет. Градоначальник напомнил, что всего для защиты Москвы было сформировано 16 дивизий.

"Такая большая сила была. Они многое сделали, чтобы защитить Москву", – заключил мэр столицы.

Уточняется, что с предложением установить памятник еще в 2012 году выступили потомки бойцов 13-й дивизии. Кроме того, недавно в Мосгордуму был внесен законопроект, который предполагает установить 11 октября в качестве Дня Московского народного ополчения.

Ранее Сергей Собянин побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Бориса Уткина. Во время своего визита мэр наградил 98-летнего фронтовика памятным знаком "80 лет Битвы за Москву".

Он также напомнил, что к годовщине декабрьского контрнаступления под Москвой ветераны войны и участники обороны столицы получат от города материальную помощь в размере 20 тысяч рублей.

