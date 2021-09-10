Большой театр запустил виртуальные экскурсии

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Большой театр запустил для всех желающих виртуальные экскурсии по своим залам и гримерным. Об этом сообщается на странице театра в Instagram.
"За два дня до официального открытия 246-го сезона Большой театр открывает свои двери абсолютно для всех желающих. Мы приглашаем каждого жителя нашей планеты пройтись по Императорским фойе, заглянуть в гримерные, репетиционные залы, за кулисы и даже постоять на Исторической сцене", – говорится в сообщении.
Отмечается, что виртуальные экскурсии стали возможными благодаря панорамным видео, размещенным на канале театра в YouTube.
"Находясь в любой точке планеты, пользователи YouTube могут почувствовать себя внутри театра", – уточняется в сообщении.
Открытие нового сезона в Большом театре планируется на 13 сентября 2021 года.
Ранее сообщалось, что московские парки подготовили онлайн-программу из экскурсий, квестов и викторин ко Дню города.
В частности, парк "Сокольники" проведет лекцию на тему "География Москвы и ее связь с городом", сад "Эрмитаж" подготовил мастер-класс по живописи "Московское утро", Таганский парк организует онлайн-квест "Москва научная", усадьба Воронцово – викторину "Город в красках".
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