Большой театр запустил виртуальные экскурсии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Большой театр запустил для всех желающих виртуальные экскурсии по своим залам и гримерным. Об этом сообщается на странице театра в Instagram.

"За два дня до официального открытия 246-го сезона Большой театр открывает свои двери абсолютно для всех желающих. Мы приглашаем каждого жителя нашей планеты пройтись по Императорским фойе, заглянуть в гримерные, репетиционные залы, за кулисы и даже постоять на Исторической сцене", – говорится в сообщении.

Отмечается, что виртуальные экскурсии стали возможными благодаря панорамным видео, размещенным на канале театра в YouTube.

"Находясь в любой точке планеты, пользователи YouTube могут почувствовать себя внутри театра", – уточняется в сообщении.

Открытие нового сезона в Большом театре планируется на 13 сентября 2021 года.

Ранее сообщалось, что московские парки подготовили онлайн-программу из экскурсий, квестов и викторин ко Дню города.

В частности, парк "Сокольники" проведет лекцию на тему "География Москвы и ее связь с городом", сад "Эрмитаж" подготовил мастер-класс по живописи "Московское утро", Таганский парк организует онлайн-квест "Москва научная", усадьба Воронцово – викторину "Город в красках".

