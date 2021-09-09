Сбер приглашает москвичей на авторские экскурсии

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Узнать о сокровищах Денежного переулка и других тайнах столицы приглашают москвичей в честь 180-летия Сбербанка. 11 сентября стартует онлайн-проект "Гуляйте по Москве вместе со Сбером". Каждый желающий сможет пройтись по авторским маршрутам от известных историков и москвоведов.

Жители и гости столицы познакомятся с Москвой купеческой, узнают много новых и любопытных фактов из истории города: например, на каких улицах раньше жили чеканщики и граверы царских монет. А еще пройдутся по финансовому центру XIX века и увидят первое отделение московских сберкасс 1841 года.

Московский Сбер предлагает по-новому взглянуть на известные и малознакомые места в центре столицы. Чтобы начать маршрут, нужно отсканировать QR-код в любом московском отделении Сбербанка, либо зайти на сайт.

"Мы привлекли ведущих специалистов, чтобы все желающие могли узнать что-то новое о нашем любимом городе и наших соотечественниках, которые жили здесь в разные эпохи. Время всегда было очень ценным ресурсом, а сейчас особенно, поэтому мы предусмотрели возможность самого комфортного и безопасного путешествия – онлайн. Вы просто загружаете маршрут у себя на телефоне, смотрите на здания, улицы, узнаете интересные истории. Если какой-то маршрут вам особенно понравится, вы сможете пройти его пешком сами или с друзьями в любое удобное время и погрузиться в историю города. Например, увидеть прекрасное здание Опекунского совета, где открылось первое московское отделение сберкасс – предшественника Сбера", – рассказала директор управления маркетинга и коммуникаций московского банка Сбербанка Юлия Зарипова.

Помимо экскурсий, москвичей в День города приглашают на праздничный концерт телеканала Москва 24. 11 сентября в Зеленом театре на ВДНХ с 12:00 до 22:00 при поддержке Сбербанка перед зрителями выступят скрипач Данила Луковкин и духовая кавер-группа Boom Brass Band, инди-рок-группа "Ундервуд", певец Митя Фомин, музыкант Ваня Дмитриенко и певица Manizha.

Целый день на сцене будут проходить интерактивные конкурсы и розыгрыши памятных призов вместе с ведущими телеканала Москва 24 Алиной Гилевой и Никитой Пименовым.

С 19:00 до 22:00 трансляция концерта будет вестись в прямом эфире на сайте Москва 24 и в соцсетях.

Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация на официальном сайте ВДНХ. На концерте будет действовать зона, свободная от COVID-19. При входе необходимо предъявить QR-код и паспорт.

