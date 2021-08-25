Новое светотехническое шоу покажут в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ в День города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В День города в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ покажут новое светотехническое шоу "Я шагаю по Москве". Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Премьера шоу состоится на Сиреневой аллее ВДНХ в 11:00. 11 и 12 сентября шоу будут показывать каждые полчаса, в последующие дни – регулярно по расписанию: в 11:00 и 19:00 – "Мегаполис Москва", в 12:00 и 17:00 гостям покажут ролик "Лучший город Земли". Кроме того, в 13:00 посетители смогут увидеть красочное шоу "Архитектурные стили Москвы". Также гостям продемонстрируют шоу "Москва Булгакова", а в 16:00 – "Времена года", истории столицы будет посвящен показ в 18:00.
При подготовке светотехнического шоу были задействованы все технические возможности павильона.
"Интерактивная полноцветная система освещения макета позволяет воссоздавать дневное или ночное освещение города с возможностью имитации движения Солнца, облаков и прочих природных явлений", – отметил руководитель пресс-службы Сергей Левкин.
Также он добавил, что видеостена широкого формата длиной 12 метров состоит из 24 бесшовных экранов и восьмиканальной звуковой системы, которые создают эффект полного погружения в происходящее с объемным звуком.
Москва отметит свой 874-й день рождения во вторые выходные осени – 11 и 12 сентября. По словам Сергея Собянина, формат мероприятий будет определен с учетом эпидемиологической обстановки и действующих санитарных правил, как это было годом ранее.
В День Государственного флага в российский триколор окрасилась Останкинская башня. На медиа фасаде включили торжественную подсветку. Праздничную иллюминацию на телебашнях можно было увидеть и в других городах России. В честь праздника и на Новом Арбате появилась специальная подсветка. Москвичи могли увидеть развевающийся флаг, а также герб России и карту страны.
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