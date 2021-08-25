Новое светотехническое шоу покажут в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ в День города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В День города в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ покажут новое светотехническое шоу "Я шагаю по Москве". Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Премьера шоу состоится на Сиреневой аллее ВДНХ в 11:00. 11 и 12 сентября шоу будут показывать каждые полчаса, в последующие дни – регулярно по расписанию: в 11:00 и 19:00 – "Мегаполис Москва", в 12:00 и 17:00 гостям покажут ролик "Лучший город Земли". Кроме того, в 13:00 посетители смогут увидеть красочное шоу "Архитектурные стили Москвы". Также гостям продемонстрируют шоу "Москва Булгакова", а в 16:00 – "Времена года", истории столицы будет посвящен показ в 18:00.

При подготовке светотехнического шоу были задействованы все технические возможности павильона.

"Интерактивная полноцветная система освещения макета позволяет воссоздавать дневное или ночное освещение города с возможностью имитации движения Солнца, облаков и прочих природных явлений", – отметил руководитель пресс-службы Сергей Левкин.

Также он добавил, что видеостена широкого формата длиной 12 метров состоит из 24 бесшовных экранов и восьмиканальной звуковой системы, которые создают эффект полного погружения в происходящее с объемным звуком.

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