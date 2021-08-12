День города в Москве пройдет 11 и 12 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва отметит свой 874-й день рождения во вторые выходные осени – 11 и 12 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем Twitter.

По его словам, формат мероприятий будет определен с учетом эпидемиологической обстановки и действующих санитарных правил, как это было годом ранее.

"Безусловно, главным приоритетом для нас является сохранение здоровья граждан", – написал мэр.

Ранее Собянин сообщил, что власти Москвы не планируют организовывать широкое празднование Дня города. Он подчеркнул, что проведение фестивалей в столице в ближайшее время не будет возобновлено.

Мэр пояснил, что одной из основных задач для властей является активизация сезонной торговли. Это необходимо для увеличения конкуренции и остановки роста цен.