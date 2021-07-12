На фестиваль "Спасская башня" в этом году будут пускать только при наличии QR-кода

Фестиваль "Спасская башня" в этом году смогут посетить только те, кто предоставит QR-код. Его дают тем, кто прошел полную вакцинацию от коронавируса, имеет отрицательный тест ПЦР, которому не больше 72 часов, и тем, кто переболел COVID-19 менее полугода назад.

Каждому гостю праздника измерят температуру. Помимо этого, надо будет соблюдать антиковидные правила, которые будут действовать на тот момент.

Без кода будут пускать только тех, кто не достиг 18 лет, но только в сопровождении взрослых. У тех, кто не сможет к нужной дате получить QR-код, будет возможность сдать билет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.