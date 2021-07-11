Аэропорты Москвы принимают меры по урегулированию ситуации с очередями

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Столичные аэропорты принимают меры, чтобы разрешить ситуацию с большими очередями на стойках регистрации в авиаузлах, сообщает пресс-служба Росавиации.

Официальный представитель авиакомпании "Аэрофлот" Михаил Демин уточнил, что время ожидания на регистрации рейсов в аэропорту Шереметьево в воскресенье не превышает обычное.

"Мы тем не менее просим прибывать в аэропорт заранее для комфортного прохождения всех предполетных процедур", – цитирует его РИА Новости.

Ранее в СМИ сообщалось об очередях в аэропорту Шереметьево на стойках регистрации. Отмечалось, что причиной стала необходимая проверка наличия у пассажиров международных рейсов ПЦР-тестов, их срока действия и соответствия персональным данным.

В аэропорту уточнили, что для урегулирования ситуации выделяются дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры для оказания содействия и консультаций пассажирам.

Также в аэропорту организовано информирование пассажиров о предупреждении распространения коронавирусной инфекции. В зонах выдачи багажа также транслируется информация о необходимости прохождения тестирования на коронавирусную инфекцию для пассажиров, прибывших из-за границы.