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Общество

16:56

В Шереметьево назвали причину очередей на регистрацию

общество транспорт

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Очереди в Шереметьево возникли из-за проверки документов, подтверждающих антиковидный статус пассажиров. Чтобы этого избежать, были задействованы в том числе дополнительные стойки регистрации. Об этом рассказала директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

"Шереметьево работает в стандартном режиме в условиях увеличенного количества рейсов на международных и внутрироссийских направлениях в летний период. <...> Временные скопления пассажиров на стойках регистрации обусловлены возросшей нагрузкой на стойки регистрации в связи с увеличившимся временем на проверку требуемых документов в рамках исполнения противоэпидемических требований", – приводит ее слова РИА Новости.

Захаренкова отметила, что в аэропорту соблюдаются все необходимые меры безопасности в условиях пандемии, а в терминалах работают супервайзеры, которые помогают пассажирам.

По ее словам, пребывающих из-за границы информируют о необходимости пройти тестирование на коронавирус, кроме того, в аэропорту круглосуточно работают пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19.

Ранее в Шереметьево ввели льготный тариф на парковку для многодетных семей. Предъявив соответствующее удостоверение, они могут получить скидку в размере 15% на услуги парковки в многоуровневых стоянках терминалов B и D.

В московских аэропортах выстроились огромные очереди на регистрацию

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