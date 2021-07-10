В Коми легкомоторный самолет приземлился на проезжую часть

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Легкомоторный самолет Piper PA-24-280 совершил вынужденную посадку на автомобильную дорогу в республике Коми. Об этом сообщает пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры.

Согласно предварительным данным, самолет, на борту которого находились два человека, вылетел из аэродрома города Печоры с целью патрулирования лесных участков, однако из-за технической неисправности был вынужден сесть на дорогу общего пользования между поселками Озерный и Кедровый Шор.

"Пострадавших нет, воздушное судно не повреждено. В настоящее время легкомоторный самолет доставляется наземным транспортом до аэропорта Печора", – уточнили в ведомстве.

На данный момент прокуратура проводит проверку на предмет соблюдения законодательства о безопасности полетов. Выясняются обстоятельства инцидента, проверяется техническое состояние судна.

Ранее легкомоторный самолет АН-2 потерпел крушение в Казахстане. Инцидент произошел 4 июля в 12 километрах от села Караултобе города Кызылорды. Воздушное судно совершало обработку рисовых полей.

Уточнялось, что пилоты лайнера 1954 и 1967 годов рождения смогли выжить. Они были доставлены в больницу.

