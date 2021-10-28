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Город

16:44

Более 15 тысяч цветов высадят на бульваре Братьев Весниных

город благоустройство

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Более 15 тысяч цветов высадят на бульваре Братьев Весниных, в том числе злаковые травы и некоторые виды лекарственных растений, сообщает пресс-служба Стройкомплекса.

Бульвар располагается на территории бывшего завода имени Лихачева. Площадь благоустройства составит более 1,2 тысячи квадратных метров.

"Проект предусматривает сохранение деревьев: на своих местах останутся растущие там липы, клены и тополя, к ним добавятся рябины и яблони", – приводятся в сообщении слова главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

Он добавил, что также на территории установят умные скамейки со стелами навигации, LED-освещением, точками доступа Wi-Fi и пунктами зарядки смартфонов. Кроме того, на бульваре разместятся архитектурные формы (МАФ).

"Планируется, что отделку МАФов выполнят из легированной кортеновской стали, устойчивой к атмосферной коррозии", – отметил Кузнецов.

В комплексе уточнили, что первую половину бульвара длиной более 200 метров и площадью около 10 тысяч квадратных метров благоустроят во втором квартале 2022 года. К тому времени там установят около 120 метров умных скамеек.

Бульвар Братьев Весниных – шестидесятый по счету бульвар в Москве. Его строительство ведет "Группа ЛСР".

Ранее сообщалось, что реку Чурилиху в парке "Кузьминки-Люблино" приведут в порядок в первой половине 2022 года. Специалисты восстановят пропускную способность реки от Волгоградского проспекта до Верхнего Кузьминского пруда.

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