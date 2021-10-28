16:44
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Более 15 тысяч цветов высадят на бульваре Братьев Весниных, в том числе злаковые травы и некоторые виды лекарственных растений, сообщает пресс-служба Стройкомплекса.
Бульвар располагается на территории бывшего завода имени Лихачева. Площадь благоустройства составит более 1,2 тысячи квадратных метров.
"Проект предусматривает сохранение деревьев: на своих местах останутся растущие там липы, клены и тополя, к ним добавятся рябины и яблони", – приводятся в сообщении слова главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.
Он добавил, что также на территории установят умные скамейки со стелами навигации, LED-освещением, точками доступа Wi-Fi и пунктами зарядки смартфонов. Кроме того, на бульваре разместятся архитектурные формы (МАФ).
"Планируется, что отделку МАФов выполнят из легированной кортеновской стали, устойчивой к атмосферной коррозии", – отметил Кузнецов.
В комплексе уточнили, что первую половину бульвара длиной более 200 метров и площадью около 10 тысяч квадратных метров благоустроят во втором квартале 2022 года. К тому времени там установят около 120 метров умных скамеек.
Бульвар Братьев Весниных – шестидесятый по счету бульвар в Москве. Его строительство ведет "Группа ЛСР".
Ранее сообщалось, что реку Чурилиху в парке "Кузьминки-Люблино" приведут в порядок в первой половине 2022 года. Специалисты восстановят пропускную способность реки от Волгоградского проспекта до Верхнего Кузьминского пруда.
Более 16 тыс деревьев высадят осенью на вылетных магистралях Москвы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: