В парке "Кузьминки-Люблино" приведут в порядок реку Чурилиху

10:56
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Реку Чурилиху в парке "Кузьминки-Люблино" приведут в порядок в первой половине 2022 года. Об этом сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы.
Специалисты восстановят пропускную способность реки от Волгоградского проспекта до Верхнего Кузьминского пруда. В частности, планируют очистить от ила участок реки, часть акватории Верхнего Кузьминского пруда и водосточные трубы на выходе из подземного коллектора.
Кроме того, работники восстановят водоотводы, проведут дноуглубление. При этом ширина и изгибы реки будут сохранены.
"На отдельных участках на глубине от 3 до 6 метров установим свайную стену из бревен лиственницы. На ней частично устроим надводный откос с посевом трав", – говорится в сообщении.
Работы планируют завершить в первой половине 2022 года.
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