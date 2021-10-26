В парке "Кузьминки-Люблино" приведут в порядок реку Чурилиху

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Реку Чурилиху в парке "Кузьминки-Люблино" приведут в порядок в первой половине 2022 года. Об этом сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Специалисты восстановят пропускную способность реки от Волгоградского проспекта до Верхнего Кузьминского пруда. В частности, планируют очистить от ила участок реки, часть акватории Верхнего Кузьминского пруда и водосточные трубы на выходе из подземного коллектора.

Кроме того, работники восстановят водоотводы, проведут дноуглубление. При этом ширина и изгибы реки будут сохранены.

"На отдельных участках на глубине от 3 до 6 метров установим свайную стену из бревен лиственницы. На ней частично устроим надводный откос с посевом трав", – говорится в сообщении.

Работы планируют завершить в первой половине 2022 года.

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