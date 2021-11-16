Собянин одобрил два проекта создания рабочих мест за пределами ТТК

14:47
Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил присвоение статуса инвестиционных проектов по созданию рабочих мест двум строительным проектам за пределами Третьего транспортного кольца. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
Согласно документу, инвесторы должны построить недвижимость общей площадью 76 700 квадратных метров и тем самым создать свыше 2 200 рабочих мест. Инвестиции составят 8,5 миллиарда рублей.
"В частности, 1 700 рабочих мест создаст компания ООО "СЗ "Лидер строительной отрасли", построив административно-деловой центр на улице Шеногина; 600 рабочих мест создаст компания ООО "СЗ "Северо-Восток столицы", построив промышленный технопарк на Ленинградском шоссе", – говорится в сообщении.
Программа стимулирования создания рабочих мест за пределами ТТК была утверждена в 2019 году. Она предполагает предоставление льгот инвесторам, занимающимся строительством объектов промышленности, образования, здравоохранения, культуры, торговли и других.
Ранее Собянин утвердил проект благоустройства территории в Солнцеве. Проект предусматривает строительство и реконструкцию дорог общей протяженностью 11,9 километра, включая улицу Авиаторов, улицу Родниковую и прилегающие проектируемые проезды.
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