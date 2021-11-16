Собянин одобрил два проекта создания рабочих мест за пределами ТТК

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил присвоение статуса инвестиционных проектов по созданию рабочих мест двум строительным проектам за пределами Третьего транспортного кольца. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Согласно документу, инвесторы должны построить недвижимость общей площадью 76 700 квадратных метров и тем самым создать свыше 2 200 рабочих мест. Инвестиции составят 8,5 миллиарда рублей.

"В частности, 1 700 рабочих мест создаст компания ООО "СЗ "Лидер строительной отрасли", построив административно-деловой центр на улице Шеногина; 600 рабочих мест создаст компания ООО "СЗ "Северо-Восток столицы", построив промышленный технопарк на Ленинградском шоссе", – говорится в сообщении.

Программа стимулирования создания рабочих мест за пределами ТТК была утверждена в 2019 году. Она предполагает предоставление льгот инвесторам, занимающимся строительством объектов промышленности, образования, здравоохранения, культуры, торговли и других.

Ранее Собянин утвердил проект благоустройства территории в Солнцеве. Проект предусматривает строительство и реконструкцию дорог общей протяженностью 11,9 километра, включая улицу Авиаторов, улицу Родниковую и прилегающие проектируемые проезды.

