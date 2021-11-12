Собянин: около 2 тыс инновационных компаний работает в технопарках Москвы

Сергей Собянин осмотрел "Мосмедпарк" в Курьянове. Он подчеркнул, что это уникальный в стране технопарк.

По словам мэра, в "Мосмедпарке" есть возможности для различных испытаний, начиная от изобретения и заканчивая выдачей регистрационных удостоверений.

"В целом технопарки Москвы сегодня насчитывают около 2 000 инновационных предприятий, десятки тысяч рабочих мест, инновационных, и, конечно, важное направление московских технопарков, особенно сегодня, в условиях пандемии – это развитие медицинского направления", – подчеркнул Собянин.

Он напомнил, что в пандемию необходимо было нарастить объемы фармацевтических, медицинских изделий. По его словам, многие увеличили объемы в 1,5–2 раза.



"Но, помимо известных лекарственных препаратов, потребовались новые инновационные решения, новые препараты и, конечно, фармацевтика в целом, биотехнические лаборатории включились в эту работу", – заключил градоначальник.

"Мосмедпарк" был создан в 2017 году на территории бывшей инфекционной больницы № 3. Капитальный ремонт корпусов старого учреждения завершится до конца 2022 года. В общей сложности площадь технопарка достигнет 21 200 квадратных метров.

В технопарке действуют центры генетических исследований, 3D-прототипирования, регистрации и сертификации медицинских изделий, коммерциализации и развития продаж, испытательные лаборатории.

Ранее Собянин присвоил статус технопарка еще двум высокотехнологичным предприятиям. Статус технопарка присвоен АО "Научно-исследовательскому институту резиновых и полимерных изделий" и ПАО "Институту электронных управляющих машин имени Брука".

