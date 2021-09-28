Собянин присвоил статус технопарка еще двум столичным предприятиям

13:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин присвоил статус технопарка еще двум высокотехнологичным предприятиям, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
Так, статус технопарка присвоен АО "Научно-исследовательскому институту резиновых и полимерных изделий" и ПАО "Институту электронных управляющих машин имени Брука".
В НИИ резиновых и полимерных изделий, основанном в 1930 году, разрабатывают эластичные материалы и изделия из резины, латекса и других полимеров. На предприятии выпускают продукцию для космической отрасли, медицины, авиации и вертолетостроения. Там работают 249 человек.
В свою очередь, в Институте электронных управляющих машин имени Брука проводят исследования, разработку, внедрение и последующую коммерциализацию российских микропроцессоров, вычислительных блоков, систем и управляющих комплексов, ИВС и средств управления процессами, обеспечивающих высокий уровень технологической и информационной безопасности страны в стратегически важных отраслях оборонной, производственной и социальной сферы. На предприятии работают более 400 человек.
В пресс-службе отметили, что статус технопарка позволяет получать льготы по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на имущество, а также снизить ставку арендной платы за землю. Применение этих льгот позволяет технопаркам уменьшать налоговую нагрузку по региональным налогам до 25%.
Ранее сообщалось, что объем инвестиций, направленных на формирование новых технопарков в Москве, превышает 17 миллиардов рублей. По словам заммэра Натальи Сергуниной, столичное правительство в целях поддержки инвесторов, вкладывающих средства в создание технопарков, придает статус инвестиционного приоритетного проекта различным площадкам развития инновационного бизнеса.
Кроме того, инвесторы при строительстве технопарков могут рассчитывать на получение субсидии на выплаты процентов по кредитам, а также субсидии на технологическое присоединение. Также компании, занимающиеся реализацией масштабных инвестиционных проектов, имеют право на заключение земельного арендного соглашения без торгов в рамках создания технопарка.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: