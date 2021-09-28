Собянин присвоил статус технопарка еще двум столичным предприятиям

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин присвоил статус технопарка еще двум высокотехнологичным предприятиям, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Так, статус технопарка присвоен АО "Научно-исследовательскому институту резиновых и полимерных изделий" и ПАО "Институту электронных управляющих машин имени Брука".

В НИИ резиновых и полимерных изделий, основанном в 1930 году, разрабатывают эластичные материалы и изделия из резины, латекса и других полимеров. На предприятии выпускают продукцию для космической отрасли, медицины, авиации и вертолетостроения. Там работают 249 человек.

В свою очередь, в Институте электронных управляющих машин имени Брука проводят исследования, разработку, внедрение и последующую коммерциализацию российских микропроцессоров, вычислительных блоков, систем и управляющих комплексов, ИВС и средств управления процессами, обеспечивающих высокий уровень технологической и информационной безопасности страны в стратегически важных отраслях оборонной, производственной и социальной сферы. На предприятии работают более 400 человек.

В пресс-службе отметили, что статус технопарка позволяет получать льготы по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на имущество, а также снизить ставку арендной платы за землю. Применение этих льгот позволяет технопаркам уменьшать налоговую нагрузку по региональным налогам до 25%.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций, направленных на формирование новых технопарков в Москве, превышает 17 миллиардов рублей. По словам заммэра Натальи Сергуниной, столичное правительство в целях поддержки инвесторов, вкладывающих средства в создание технопарков, придает статус инвестиционного приоритетного проекта различным площадкам развития инновационного бизнеса.

Кроме того, инвесторы при строительстве технопарков могут рассчитывать на получение субсидии на выплаты процентов по кредитам, а также субсидии на технологическое присоединение. Также компании, занимающиеся реализацией масштабных инвестиционных проектов, имеют право на заключение земельного арендного соглашения без торгов в рамках создания технопарка.

