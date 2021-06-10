Сергунина рассказала о поддержке инвестпроектов по созданию технопарков в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Объем инвестиций, направленных на формирование новых технопарков в Москве, превышает 17 миллиардов рублей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
По словам заммэра Натальи Сергуниной, столичное правительство в целях поддержки инвесторов, вкладывающих средства в создание технопарков, придает статус инвестиционного приоритетного проекта различным площадкам развития инновационного бизнеса. Этот механизм предусматривает снижение регионального налога на прибыль с 18 до 13,5%, арендной платы за землю – до 0,01% от ее кадастровой стоимости, а также обнуление ставки налога на имущество.
"Статус инвестиционного приоритетного проекта сейчас имеют 6 площадок. Совокупный объем инвестиций в создание этих технопарков уже превысил 17 миллиардов рублей", – заявила Сергунина.
Кроме того, инвесторы при строительстве технопарков могут рассчитывать на получение субсидии на выплаты процентов по кредитам (до 300 миллионов рублей в год), а также субсидии на технологическое присоединение (до 100 миллионов рублей). Также компании, занимающиеся реализацией масштабных инвестиционных проектов, имеют право на заключение земельного арендного соглашения без торгов в рамках создания технопарка. По данным мэрии, объем свободных площадей в действующих технопарках составляет лишь 1%, что свидетельствует об эффективности и популярности этой бизнес-модели.
В настоящее время в столице расположены 43 технопарка. Корпуса технопарков "Калибр" и "Строгино" уже построены и доступны для базирования инновационных предприятий.
Ранее Сергей Собянин предоставил льготы инвестиционному проекту по созданию технопарка "НТВ" в районе Останкинской телебашни. Площадь технопарка составит более 70 тысяч квадратных метров. Его возведут по адресу улица Новомосковская, владения 18–22. В настоящее время там находится долгострой, возведение которого началось в 2012 году.
Согласно проекту, в здании разместят телевизионные студии, дикторские, монтажные, гримерные, эфирный комплекс, центр обработки данных, а также офисные помещения и коворкинг.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: