Сергунина рассказала о поддержке инвестпроектов по созданию технопарков в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Объем инвестиций, направленных на формирование новых технопарков в Москве, превышает 17 миллиардов рублей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра Натальи Сергуниной, столичное правительство в целях поддержки инвесторов, вкладывающих средства в создание технопарков, придает статус инвестиционного приоритетного проекта различным площадкам развития инновационного бизнеса. Этот механизм предусматривает снижение регионального налога на прибыль с 18 до 13,5%, арендной платы за землю – до 0,01% от ее кадастровой стоимости, а также обнуление ставки налога на имущество.

"Статус инвестиционного приоритетного проекта сейчас имеют 6 площадок. Совокупный объем инвестиций в создание этих технопарков уже превысил 17 миллиардов рублей", – заявила Сергунина.

Кроме того, инвесторы при строительстве технопарков могут рассчитывать на получение субсидии на выплаты процентов по кредитам (до 300 миллионов рублей в год), а также субсидии на технологическое присоединение (до 100 миллионов рублей). Также компании, занимающиеся реализацией масштабных инвестиционных проектов, имеют право на заключение земельного арендного соглашения без торгов в рамках создания технопарка. По данным мэрии, объем свободных площадей в действующих технопарках составляет лишь 1%, что свидетельствует об эффективности и популярности этой бизнес-модели.

В настоящее время в столице расположены 43 технопарка. Корпуса технопарков "Калибр" и "Строгино" уже построены и доступны для базирования инновационных предприятий.

Ранее Сергей Собянин предоставил льготы инвестиционному проекту по созданию технопарка "НТВ" в районе Останкинской телебашни. Площадь технопарка составит более 70 тысяч квадратных метров. Его возведут по адресу улица Новомосковская, владения 18–22. В настоящее время там находится долгострой, возведение которого началось в 2012 году.

Согласно проекту, в здании разместят телевизионные студии, дикторские, монтажные, гримерные, эфирный комплекс, центр обработки данных, а также офисные помещения и коворкинг.