Строительство кластера "Ломоносов" в Москве планируют завершить до 2024 года

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Основные работы по строительству высокотехнологичного кластера "Ломоносов" в составе инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) МГУ "Воробьевы горы" планируют закончить в течение двух–трех лет, заявил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Непосредственно департаменту строительства поставлена задача построить кластер "Ломоносов" и разработать всю улично-дорожную сеть с инженерной инфраструктурой. Я надеюсь, что уже в начале лета мы сделаем предварительный поэтапный проект и сможем начать монолитно-бетонные работы. К весне следующего года планируем их завершить, дальше уже будем двигаться по фасадам, инженерными сетям и так далее. Постараемся прикладывать максимальные усилия для сокращения сроков, основные строительно-монтажные работы планируем завершить в течение двух–трех лет", – сказал Загрутдинов.

Он пояснил, что на данный момент уже подготовлен проект планировки кластера и общая идеология его интеграции в основной ансамбль МГУ. В ближайшее время будут определены первые резиденты технопарка.

"Думаю, что за 15–20 дней мы предварительно проработаем этот вопрос, сможем отработать технологию и выйти на проектирование", – отметил руководитель департамента.

Строительство научной долины МГУ стартовало в январе 2021 года. В состав инновационного центра "Воробьевы горы" войдут девять тематических кластеров, среди которых – "Биомед", "Геотех", "Инжиниринг", "Инфотех", "Космос", "Нанотех".

Крупнейшим станет флагман "Ломоносов" – это здание площадью 65 тысяч квадратных метров, в котором разместятся офисы высоко­технологичных компаний с лабораториями.