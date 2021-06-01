Собянин предоставил льготы проекту по созданию технопарка "НТВ" в Останкино

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин предоставил льготы инвестиционному проекту по созданию технопарка "НТВ" в районе Останкинской телебашни. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

"В будущем технопарке "НТВ" смогут работать организации, деятельность которых связана с созданием телевизионных материалов и программ", – говорится в сообщении.

Площадь технопарка составит более 70 тысяч квадратных метров. Его возведут по адресу улица Новомосковская, владения 18–22. В настоящее время там находится долгострой, возведение которого началось в 2012 году.

Согласно проекту, в здании разместят телевизионные студии, дикторские, монтажные, гримерные, эфирный комплекс, центр обработки данных, а также офисные помещения и коворкинг.

Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит около 10 миллиардов рублей. Предполагается, что в технопарке "НТВ" будет организовано порядка 3 330 рабочих мест.

Статус инвестиционного приоритетного проекта позволит снизить нагрузку по региональным налогам примерно на 25%.

Ранее сообщалось, что новый промышленный технопарк планируют построить на северо-востоке столицы. Решение о строительстве приняла градостроительно-земельная комиссия, возглавляемая Сергеем Собяниным. Под строительство предоставят земельный участок на улице Вилюйской, владении 9. Речь идет об участке площадью 1,4 гектара.