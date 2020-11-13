Собянин: в московских технопарках уже создано 65 тыс рабочих мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В московских технопарках уже создано 65 тысяч рабочих мест. Об этом сообщил Сергей Собянин во время осмотра нового корпуса технопарка "Отрадное".

"За несколько лет создано уже 42 технопарка, 65 тысяч работающих. Технопарк "Отрадное", я думаю, один из лучших в Москве и по количеству работающих компаний, и по той среде, которая была создана", – сказал мэр.

Он напомнил, что раньше в городе было три или четыре технопарка. Под них выделялись бюджетные деньги, строились здания, после чего они отдавались по льготной цене. Однако, по словам градоначальника, оставалось много других компаний, которые находились в другой конкурентной среде и других условиях.

"Поэтому приняли решение в основном прекратить строительство бюджетных технопарков, сосредоточили все ресурсы, чтобы обеспечить льготным режимом, выработали технические организационные требования для коммерческих технопарков и начали движение в развитии по всей территории Москвы технопарков для инновационного бизнеса", – отметил Собянин.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что в настоящее время в технопарках размещены исследовательские подразделения, производство и штаб-квартиры свыше 2 тысяч компаний.

Ранее для московских школьников и их родителей создали онлайн-ресурс, объединяющий все детские технопарки города. Он познакомит желающих с городской системой допобразования, поможет школьникам подобрать перспективную сферу для самореализации, найти ближайший детский технопарк и записаться на занятия.

