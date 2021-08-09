В Москве с начала года заключили ГЧП-контракты почти на 89 млрд рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Объем контрактов государственно-частного партнерства (ГЧП) в столице с начала года вырос почти на 89 миллиардов рублей. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Как отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, механизмы ГЧП позволяют привлекать частных инвесторов к созданию важной городской инфраструктуры, включая транспортную, автодорожную и социальную.

"Только с начала 2021 года эта сумма увеличилась на 88,7 миллиарда рублей – мы подписали 47 контрактов жизненного цикла на 60,2 миллиарда рублей, офсетный контракт на 1,1 миллиарда рублей, а также две концессии на 27,4 миллиарда рублей", – рассказал Ефимов.

Он также отметил, что с 2013 года сумма заключенных Москвой ГЧП-контрактов превышает 1,1 триллиона рублей.

Заключение контрактов жизненного цикла позволяет городу не только приобрести товар, и получить его дальнейшее обслуживание и ремонт.

"С 2013 года Москва подписывала такие договоры в сфере транспорта, что позволило обновить подвижной состав метро, парки наземного транспорта, вывести на улицы города новый экологичный вид общественного транспорта – электробусы. Кроме этого, с 2019 года Москва проводит конкурсы по закупке сложного медицинского оборудования. Общий объем контрактов жизненного цикла, заключенных с 2013 года, превысил 570 миллиардов рублей", – говорится в сообщении.

Как отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, с начала года в столице заключены 43 контракта жизненного цикла на закупку современного медоборудования с десятилетним сервисом на сумму 22,7 миллиарда рублей.

"В числе победителей конкурсов – ведущие мировые производители высокотехнологичной медицинской техники. Кроме того, четыре контракта подписаны в рамках обновления транспортной системы, в том числе два – на поставку электробусов на сумму 24,1 миллиарда рублей", – уточнил Прохоров.

Одна из самых распространенных форм государственно-частного партнерства в Москве – концессия. Она дает городу возможность развивать общественно значимую инфраструктуру за счет инвестора – столица получает функционирующий объект, построенный на частные средства, в собственность. Инвестор же получает доходы от его эксплуатации и окупает вложения в течение срока действия соглашения

По словам директора городского агентства управления инвестициями Светланы Ганеевой, ряд ГЧП-проектов в настоящее время находится в проработке. До конца года планируется заключение новых контрактов жизненного цикла на поставку медицинского оборудования для лечебных учреждений.

Ранее сообщалось, что на территории инновационного центра "Сколково" планируют создать школу на 825 мест площадью свыше 13 тысяч квадратных метров. Это первое концессионное соглашение в сфере образования в столице. Предположительно, инвестиции в проект составят не менее двух миллиардов рублей.