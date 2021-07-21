В центре "Сколково" появится школа по концессии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На территории инновационного центра "Сколково" планируют создать школу на 825 мест площадью свыше 13 тысяч квадратных метров. Это первое концессионное соглашение в сфере образования в столице, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, предположительно, инвестиции в проект составят не менее двух миллиардов рублей.

"Общий объем заключенных Москвой концессионных соглашений превышает 89 миллиардов рублей. Только в этом году мы подписали две концессии с совокупным объемом инвестиций 27,4 миллиарда рублей", – приводятся в материале слова Ефимова.

Активное участие в проекте также примет фонд "Сколково", который обеспечит инвестора участком и поможет подключиться к инженерной инфраструктуре.



Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что в настоящий момент разрабатывается комплексный эскиз застройки для размещения учебного комплекса.

Концессия – одна из самых распространенных форм государственно-частного партнерства в Москве. Столице она дает возможность за счет инвестора развивать общественно значимую инфраструктуру. При этом отличие концессии в том, что за объект продолжает отвечать инвестор, который получает доходы от его эксплуатации.

Ранее сообщалось, что в следующем году на базе Международного медицинского кластера "Сколково" откроется многофункциональный медицинский центр, в котором смогут разместиться клиники из разных стран мира. Общая площадь здания составит 50 тысяч квадратных метров, оно будет представлять из себя многоуровневый атриум с просторным холлом, создающий впечатление молла.