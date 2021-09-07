14:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин предоставил льготы инвестпроекту по созданию технопарка в Зеленограде. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.
"Правительство Москвы присвоило статус инвестиционного приоритетного проекта проекту по созданию технопарка, реализуемому АО "Специализированная территория малого предпринимательства – Зеленоград". Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", – говорится в сообщении.
Статус данного проекта поможет снизить нагрузку по региональным налогам примерно на 25%. Ставка налога на прибыль, зачисляемая в городской бюджет, будет уменьшена до 13,5% вместо стандартных 17%, также будет обнулена ставка налога на имущество, на 99% снижена плата за аренду земли.
На данный момент в "СТМП-Зеленоград" размещены 30 высокотехнологичных компаний, которые занимаются научными исследованиями, производством микроэлектроники, оптики и медицинских товаров. Ожидается, что в технопарке будет обустроено не менее 668 рабочих мест.
Ранее сообщалось, что объем инвестиций, направленных на формирование новых технопарков в Москве, превышает 17 миллиардов рублей. По словам заммэра Натальи Сергуниной, столичное правительство в целях поддержки инвесторов, вкладывающих средства в создание технопарков, придает статус инвестиционного приоритетного проекта различным площадкам развития инновационного бизнеса.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: