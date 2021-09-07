Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин предоставил льготы инвестпроекту по созданию технопарка в Зеленограде. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

"Правительство Москвы присвоило статус инвестиционного приоритетного проекта проекту по созданию технопарка, реализуемому АО "Специализированная территория малого предпринимательства – Зеленоград". Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", – говорится в сообщении.

Статус данного проекта поможет снизить нагрузку по региональным налогам примерно на 25%. Ставка налога на прибыль, зачисляемая в городской бюджет, будет уменьшена до 13,5% вместо стандартных 17%, также будет обнулена ставка налога на имущество, на 99% снижена плата за аренду земли.

На данный момент в "СТМП-Зеленоград" размещены 30 высокотехнологичных компаний, которые занимаются научными исследованиями, производством микроэлектроники, оптики и медицинских товаров. Ожидается, что в технопарке будет обустроено не менее 668 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций, направленных на формирование новых технопарков в Москве, превышает 17 миллиардов рублей. По словам заммэра Натальи Сергуниной, столичное правительство в целях поддержки инвесторов, вкладывающих средства в создание технопарков, придает статус инвестиционного приоритетного проекта различным площадкам развития инновационного бизнеса.