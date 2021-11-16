Мэр Москвы одобрил проект реконструкции 12 км дорог в Солнцеве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории в Солнцеве, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Проект предусматривает строительство и реконструкцию дорог общей протяженностью 11,9 километра, в том числе улицу Авиаторов, улицу Родниковую и прилегающие проектируемые проезды.

На пересечении с улицей Новопеределкинской и улицей Производственной реконструируют переезд через железнодорожный подъездной путь. Под Родниковой улицей возведут путепровод тоннельного типа.

Новая пешеходная улица свяжет ЖК "Румянцево парк" пешеходным переходом через Киевское шоссе, ведущим к станции метро "Саларьево". Также для пешеходов возведут два подземных перехода – через Родниковую улицу около станции Новопеределкино Киевского направления МЖД и на примыкании улицы Родниковой к Проектируемому проезду № 6492.

Свободную от застройки территорию площадью 59,5 гектара благоустроят и озеленят. Также планируется скорректировать схему движения наземного городского пассажирского транспорта.

Отмечается, что реализация проекта позволит улучшить транспортную и пешеходную доступность новых жилых комплексов, возводимых в Солнцеве.

Ранее Собянин утвердил план благоустройства территорий у станций второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) Перерва, Депо и Люблино. Проект предусматривает строительство дополнительной платформы Люблино и реконструкцию платформ Перерва и Депо. Кроме того, в рамках благоустройства будет проведена реконструкция всех прилегающих к станциям улиц.