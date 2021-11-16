Опоры нового моста через Яузу возводят на востоке столицы – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Строительство опор нового моста через реку Яузу ведется на востоке столицы, сообщил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, работы проводятся в рамках реконструкции улицы Краснобогатырской. Проект предусматривает строительство 3,7 километра дорог и моста через Яузу длиной 82 метра.
"Сейчас ведется устройство опор моста и подпорных стен, выполняются работы по обратной засыпке дождевой канализации на проспекте Ветеранов и прокладке канализации", – сказал заммэра
Бочкарев добавил, что также проектируется участок улично-дорожной сети в районе примыкания к Краснобогатырской улице. В рамках благоустройства прилегающей территории разобьют 0,62 гектара газона, высадят свыше 100 деревьев и более тысячи кустарников.
Заммэра подчеркнул, что реализация проекта позволит улучшить транспортную доступность района Богородское и создать дополнительную транспортную связь между районами Богородское и Сокольники.
Ранее сообщалось, что специалисты завершают работы по строительству здания экоцентра в парке "Яуза". Экоцентр площадью более 1,2 тысячи квадратных метров появится в пойме реки Чермянки.
В экоцентре планируется разместить интерактивные выставочные залы с мультимедийным оборудованием, кинозал для трансляции научно-популярного контента и профлабораторию.
Москвичам рассказали, что построят в парке "Яуза" в 2022 году
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