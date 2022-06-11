Жители района в ТиНАО пожаловались на проблемы с транспортной доступностью

Владельцы квартир в большом жилом комплексе в ТиНАО пожаловались на то, что практически не могут покинуть свой район. Люди рассказывают, что ждать автобуса приходится по 40-50 минут, а идти до метро нужно больше часа через лес.

Они написали письмо в департамент транспорта с просьбой увеличить количество автобусов на маршруте и пересмотреть логистику. Но возможно ли это? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.