Более 20 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичных аэропортах отменили и задержали свыше 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписание".

В частности, четыре рейса задержали и восемь отменили в аэропорту Внуково. Вылет одного самолета отменен в Домодедово, вылет еще пяти – отложено.

В Шереметьево задержали три рейса задержали, отменили – один.

Накануне Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 18 июня.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Отмечается, что остальные аэропорты работают штатно.

