Эксперты оценили идею создать цифровой сервис для борьбы с коллекторами

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать цифровой сервис, который поможет бороться с противозаконными действиями коллекторов. С подобными проблемами россияне сталкиваются постоянно, отметил автор инициативы. Разбираемся, поможет ли это решить проблему недобросовестных взыскателей.

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Огромное число россиян каждый день ведут борьбу со всевозможными коллекторскими организациями, которые действуют вопреки закону, подчеркнул Милонов в письме на имя главы Минцифры Максута Шадаева. Кроме того, многие люди попадают в такую ситуацию случайно: к ним парламентарий отнес однофамильцев, родственников и сослуживцев должников.



Действующее законодательство накладывает ряд ограничений на работу коллекторов. В частности, они не могут звонить должнику чаще раза в день, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Причем делать это им позволено только с зарегистрированных на агентство телефонов. Число сообщений тоже строго ограниченно: два раза в день и четыре раза в неделю. Также запрещены визиты более раза в неделю, причем посещение разрешено только одним человеком. Должника нельзя беспокоить с 22:00 до 08:00 в будни и с 20:00 до 09:00 в выходные дни.



По словам Милонова, столкнувшись с не соблюдающими закон коллекторами, граждане не знают, куда жаловаться. Чтобы решить проблему, он просит Минцифры создать дополнительный цифровой сервис на базе портала госуслуг. Через него россияне могли бы в режиме одного окна оформить квалифицированную жалобу в адрес профильных ведомств, которые контролируют работу коллекторов.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за незаконную деятельность коллекторских организаций. Документом предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы, при групповом правонарушении – до 10 лет. Кроме того, если законопроект в итоге подпишет президент, недобросовестные коллекторы могут получить штраф от 300 до 500 тысяч рублей либо принудительные работы сроком на пять лет.

"Изобретать велосипед"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Жалобы на незаконные действия взыскивающих долги организаций уже давно принимаются через сайт Федеральной службы судебных приставов (ФССП), здесь нет смысла "изобретать велосипед". Об этом Москве 24 заявил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Эксперт сослался на официальную статистику, согласно которой в прошлом году в ФССП поступило около 30 тысяч жалоб на нарушения при возвращении долгов. В их числе претензии не только к коллекторам, но и к банкам и микрофинансовым организациям (МФО). Однако после проверки большинство из обращений были отклонены.

"За прошлый год было подано 5 130 обоснованных жалоб. При этом общее количество обращений по всем вопросам в генеральную прокуратуру составило пять миллионов. Если посчитать, то жалобы на коллекторов, банки и МФО составляют одну десятую процента", – подчеркнул Мехтиев.





Эльман Мехтиев президент НАПКА При 5 тысячах жалоб нет смысла создавать отдельный сервис на госуслугах. Причем из примерно 5 тысяч жалоб только 1,3 тысячи поступили на коллекторские организации. То есть около 25% от общего количества.

ФССП прекрасно контролирует ситуацию с деятельностью коллекторов, никаких вопросов здесь не возникает: за прошлый год ведомство выписало около четырех тысяч постановлений по фактам нарушения Административного кодекса, сказал эксперт.

Проблему не решит?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Официальные коллекторские агентства внесены в специальный реестр – конкретно они почти не нарушают закон при общении с просрочившими платежи, рассказал Москве 24 гендиректор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов.

"На кону для них стоит очень многое. В частности, огромные капиталовложения в программные средства, большие активы, так как они покупают просроченные задолженности. Поэтому у них все давно очень хорошо работает", – отметил он.

По сути, закон нарушают хулиганы, которые вообще не уполномочены заниматься коллекторской деятельностью. "Однажды присутствовал при разговоре должника по телефону. Содержание примерно следующее: "Слышь, ты! Знаешь, кому должна?! Если сегодня не будет денег, знаешь, что будет дальше?" Идентификация нулевая, на кого тут жаловаться? Непонятно даже не то, кто коллектор, а кто кредитор", – привел пример эксперт.





Сергей Крылов гендиректор Лиги защиты должников по кредитам Если рассматривать ситуацию системно, я уже года полтора не слышу, чтобы кто-то страдал от методов взыскания долга банками. При этом в микрофинансовых организациях такие случаи – практически каждый первый.

"Мы писали в МФО, в саморегулируемые организации, где все МФО состоят как члены. Получали ответы, что виновные будут наказаны, но ничего не изменилось. Единственным решением у людей было банкротство. Только тогда все от них отстали", – сказал Крылов.

Также он добавил, что есть проблема фиксации противозаконных действий коллекторов. Например, зачастую должник в силу разных причин не может или не успевает записать разговор. В том числе по этой причине многие жалобы в итоге признаются необоснованными, так как не подкреплены никакими доказательствами, заключил Крылов.