Депутаты ЛДПР предложили запретить работу коллекторов в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект о запрете работы коллекторских агентств в России. Об этом сообщает RT.

"Считаем необходимым в нынешних условиях запретить на территории Российской Федерации деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности", – говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, законопроект предусматривает запрет привлечения кредитором третьих лиц для "осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности".

По мнению парламентариев, такие изменения позволят защитить права россиян, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Кроме того, принятие закона поспособствует высвобождению значительного числа граждан, способных заниматься производственной деятельностью.

Технически введение данных запретов предлагается осуществить путем внесения поправки в статью 5 закона "О потребительском кредите" и закон "О микрофинансовой деятельности", а также признания утратившим силу закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности".

Ранее Госдума одобрила законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконную деятельность коллекторов. За это могут назначить штраф 300–500 тысяч рублей, а также принудительные работы сроком до 5 лет.



В Госдуме заявили о планах запретить коллекторские агентства

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