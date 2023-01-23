Минюст предложил запретить работу коллекторов на новых территориях до 2026 года

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Минюст РФ выступил с инициативой о запрете на работу коллекторов на новых территориях России до 2026 года. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на проекты поправок к законам о коллекторской деятельности и микрофинансовых организациях.

Как следует из пояснительной записки, временный запрет коллекторской деятельности необходим, поскольку в Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР пока действует переходный период, и до 2026 года они будут встраиваться в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы страны.

Отмечается, что инициативу в целом поддержали в государственно-правовом управлении президента РФ. Вопросы там вызвала только неясность относительно того, как запрет будет регулировать деятельность по взиманию долгов, не подпадающую под закон о коллекторах. Тем не менее закон можно внести в Госдуму и с этим замечанием, а доработать его позже.

В компании Key Consulting Group считают, что своей инициативой Минюст хочет поддержать социально незащищенных граждан, проживающих на новых территориях РФ. Там напомнили, что похожие меры сегодня действуют в отношении пенсионеров.

Ранее депутаты ЛДПР предложили полностью запретить работу коллекторских агентств в России. Предложенный парламентариями законопроект также предусматривает запрет привлечения кредитором третьих лиц для возврата задолженности с заемщика.



Депутаты ЛДПР предложили запретить работу коллекторов в России

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