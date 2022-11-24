Эксперт поддержала законопроект о запрете передачи долгов пенсионеров коллекторам

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Внесенный в Госдуму законопроект о запрете передачи информации о долгах пенсионеров коллекторам заслуживает поддержки, поскольку его принятие позволит существенно облегчить жизнь пожилых заемщиков, заявила адвокат Мария Ярмуш. Об этом сообщает RT.

"Если депутаты сейчас запретят коллекторам взыскивать долги с пенсионеров, это защитит и будет гарантией пенсионерам, что если и будут взыскания, то это будут делать только судебные представители", – сказала она.

По словам Ярмуш, взыскание долгов с помощью судебных приставов четко регламентировано и соответствует букве закона, однако многие финансовые организации передают эту работу недобросовестным лицам. При этом, как отметила юрист, многие малые организации дают кредиты без всякого разбора, в том числе людям, которые заведомо не могут расплатиться.

"И если у должника отсутствует имущество, на которое можно наложить взыскание, а то имущество, которое у него есть, например единственная квартира, по закону России не подлежит взысканию – законодательство гарантирует гражданам неприкосновенность единственного жилья даже за долги", – добавила Ярмуш.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о введении запрета на передачу долгов представителей старшего поколения перед кредитными организациями коллекторам.

Авторами инициативы выступила группа депутатов и сенаторов. По их словам, на данный момент подобного запрета в действующем законодательстве нет.

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