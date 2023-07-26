В России могут запретить деятельность коллекторов – СМИ

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Деятельность коллекторских агентств могут запретить в России, законопроект об этом направлен на заключение в правительство РФ. Об этом сообщает газета "Известия".

Законопроект о запрете деятельности организаций, "чьим основным видом деятельности является взыскание просроченной задолженности", разработали депутаты ЛДПР. Согласно закону, под запрет попадет также продажа банками долгов своих клиентов третьим лицам.

В пояснительной записке к документу указывается, что несмотря на принятие в 2016 году закона, который запрещает шантаж и личные угрозы, депутаты продолжают получать массовые жалобы граждан на коллекторов.

"Кредитные организации могут самостоятельно заниматься взысканием просроченной задолженности по кредитному договору, оставаясь в рамках правового поля", – считают авторы документа.

Согласно данным газеты, законопроект поступил в аппарат правительства РФ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до 10 лет за незаконную деятельность коллекторов. Согласно ему, за угрозы насилия, повреждения имущества, распространения ложных сведений, порочащих честь и достоинство должника или его близких, предусматривается штраф от 300 до 500 тысяч рублей либо в размере дохода осужденного за период от года до 3 лет.

Кроме того, в качестве наказания могут быть назначены принудительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет без права занимать ряд должностей и заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет, указано в документе.



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