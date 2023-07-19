Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:52

Экономика

Совфед одобрил закон о бессрочном праве на кредитные каникулы

Фото: depositphotos/Fascinadora

Совет Федерации на заседании 19 июля одобрил закон о бессрочном праве заемщиков на кредитные каникулы по потребительским и автокредитам. Накануне документ сразу во втором и третьем чтениях приняла Госдума.

Согласно принятым нормам, на кредитные каникулы смогут рассчитывать граждане, чей доход упал более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий год, а также те, кто проживает в зоне ЧС и чье имущество из-за этого пострадало. Предоставляться отсрочка по платежам будет однократно за период погашения кредита и не более чем на 6 месяцев.

Кроме того, предусмотрен лимит по объему займа, на который распространяются кредитные каникулы. Его определит правительство РФ. В настоящее время его размер составляет 150 тысяч рублей для кредитных карт, 450 тысяч рублей – для потребительских кредитов, 1,6 миллиона рублей – для автокредитов.

В течение кредитных каникул заемщику не будут начислять пени, также не допускается взыскание залога. При этом проценты по кредиту в льготный период все равно будут начисляться.

Между тем на днях в Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах на срок до двух лет для беременных и родителей в декрете. Авторы инициативы считают, что это позволит мамам полностью посвятить себя заботе о ребенке без дополнительных финансовых стрессов.

Россияне получили право на бессрочные кредитные каникулы

Читайте также

экономика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика