Совфед одобрил закон о бессрочном праве на кредитные каникулы

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Совет Федерации на заседании 19 июля одобрил закон о бессрочном праве заемщиков на кредитные каникулы по потребительским и автокредитам. Накануне документ сразу во втором и третьем чтениях приняла Госдума.

Согласно принятым нормам, на кредитные каникулы смогут рассчитывать граждане, чей доход упал более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий год, а также те, кто проживает в зоне ЧС и чье имущество из-за этого пострадало. Предоставляться отсрочка по платежам будет однократно за период погашения кредита и не более чем на 6 месяцев.

Кроме того, предусмотрен лимит по объему займа, на который распространяются кредитные каникулы. Его определит правительство РФ. В настоящее время его размер составляет 150 тысяч рублей для кредитных карт, 450 тысяч рублей – для потребительских кредитов, 1,6 миллиона рублей – для автокредитов.

В течение кредитных каникул заемщику не будут начислять пени, также не допускается взыскание залога. При этом проценты по кредиту в льготный период все равно будут начисляться.

Между тем на днях в Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах на срок до двух лет для беременных и родителей в декрете. Авторы инициативы считают, что это позволит мамам полностью посвятить себя заботе о ребенке без дополнительных финансовых стрессов.



Россияне получили право на бессрочные кредитные каникулы