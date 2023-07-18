В РФ представят план модернизации ипотеки с господдержкой к весне 2024 года

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Стройкомплекс России представит к весне следующего года меры по модернизации государственной поддержки ипотечного кредитования в тех регионах, где фиксируется низкий спрос. Об этом в Совете Федерации заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы будем прорабатывать вопросы поддержки тех регионов, где низкий спрос. Поэтому сейчас мы отрабатываем кластерный подход: регионы, где есть высокий спрос, (к ним) будет один подход, где есть низкий, будет другой подход", – цитирует его ТАСС.

В ходе открытого диалога в СФ Хуснуллин также пообещал, что российские власти передадут более 10 тысяч единиц подвижного состава в регионы в рамках программы по модернизации общественного транспорта. Идею планируют осуществить до конца 2023 года, уточнил он.

18 июля депутаты ГД утвердили закон о закреплении бессрочного права заемщиков на оформление кредитных каникул по потребительскому кредиту.

Кредитные каникулы для участников СВО смогут получать заемщики и созаемщики