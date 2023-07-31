Россиянам рассказали, как будет работать новый закон о кредитных каникулах

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Кредитные каникулы теперь можно получить на постоянной основе, сообщает "Вечерняя Москва".

Отмечается, что с 1 января 2024 года на отсрочку по потребительским кредитам смогут претендовать люди, которые попали в трудную жизненную ситуацию и не имеют возможности заплатить по займу. По словам члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Никиты Чаплина, объем долгов россиян перед банками за прошлый год вырос на 10% и достиг рекордной суммы. В настоящий момент общий долг граждан РФ составляет 27 триллионов рублей.

"Закон защитит права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, позволит заемщику избежать банкротства, а кредитору – снизить риск невозврата кредита. Если человек заболел, потерял работу и его среднемесячный доход упал больше чем на 30 процентов, он сможет до полугода не платить по потребительскому кредиту", – прокомментировал закон спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Под трудной ситуацией понимаются обстоятельства, при которых среднемесячный доход гражданина падает более чем на 30% или когда гражданин утрачивает жилье или имущество.

Срок кредитных каникул составляет 6 месяцев. При этом размер кредита, на выплату которого можно взять отсрочку, ограничен суммами 1,6 миллиона рублей для автокредитов, 150 тысяч рублей для кредитных карт и 450 тысяч рублей для потребительских кредитов.

Нововведения коснутся в том числе мобилизованных и членов их семей. Если мобилизованный взял кредит и оказался в зоне специальной военной операции, он и его семья имеют право на кредитные каникулы.

Между тем общая сумма кредита продолжит расти во время кредитных каникул из-за начисления процентов. Механизм предотвращает только начисление неустоек, штрафов и пени.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о бессрочном праве граждан на кредитные каникулы. 18 июля закон сразу во втором и третьем чтениях приняла Госдума. На следующий день после этого его одобрили сенаторы Совета Федерации.

До этого в Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для беременных и родителей в декрете. Их предлагается предоставлять на срок до двух лет. Авторы инициативы считают, что это позволит мамам полностью посвятить себя заботе о ребенке без дополнительного финансового бремени.

Россияне получили право на бессрочные кредитные каникулы