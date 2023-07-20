Россиянам рассказали, кому сегодня не дадут кредит

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Испорченная кредитная история, высокая долговая нагрузка и неподтвержденный доход могут стать причинами отказа банка в выдаче кредит. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на основателя финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрея Пономарева.

"Прежде всего, в зоне риска люди с испорченной кредитной историей. Она есть у каждого, кто хотя бы раз оставлял заявку на заем, кредит или имеет кредитную карту. И если человек допускает просрочки по взятым на себя финансовым обязательствам – эта информация фиксируется и негативно влияет на его кредитную историю", – объяснил он.

По словам эксперта, хуже всего в банках относятся к людям, которые регулярно допускают просрочки по платежам на крупные суммы и на длительный срок от 90 дней. Кроме того, кредит не получит тот, кто проходил процедуру банкротства, заявил Пономарев.

При этом в последнее время банки все чаще стали обращать внимание на долговую нагрузку клиента.

Пономарев также добавил, что с 1 января этого года Банк России внедрил правила, которые регулируют процент закредитованных клиентов. Как следует из действующих правил, доля клиентов с высокой долговой нагрузкой не должна превышать 20% в объеме выдач у банков и 30% у МФО. По словам эксперта, высокой долговой нагрузкой считается та, при которой клиент тратит 80% своего дохода на погашение финансовых обязательств.

Эксперт среди прочего предупредил, что доход должен быть официальный и выдаваться не "в конверте".

Помимо этого, некоторые банки могут отказать в выдаче кредита, поскольку человек не соответствует критериям риск-профиля организации. В частности, такая практика была распространены в период пандемии в отношении клиентов, чьи отрасли сильнее пострадали от COVID-19, резюмировал Пономарев.

Ранее Совет Федерации РФ одобрил закон о бессрочном праве на кредитные каникулы. Согласно принятым нормам, на кредитные каникулы смогут рассчитывать граждане, чей доход упал более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий год.

Кроме того, нововведение распространится на тех, кто проживает в зоне ЧС и чье имущество из-за этого пострадало. Предоставляться отсрочка по платежам будет однократно за период погашения кредита и не более чем на 6 месяцев.

Россияне получили право на бессрочные кредитные каникулы