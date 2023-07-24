Путин подписал закон о бессрочном праве граждан на кредитные каникулы

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Владимир Путин подписал закон, закрепляющий за гражданами бессрочное право на кредитные каникулы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

18 июля закон сразу во втором и третьем чтениях приняла Госдума. На следующий день после этого его одобрили сенаторы Совета Федерации.

Изначально право на кредитные каникулы вводилось в 2020 году как мера поддержки граждан во время пандемии. Она действовала до конца 2022 года, однако за тем была продлена еще на год. Со следующего года эта мера станет постоянной.

Согласно принятому закону, на кредитные каникулы смогут рассчитывать заемщики, чей доход упал более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за предшествующий год. Также эта мера будет распространяться на пострадавших жителей зон ЧС.

Предоставляться отсрочка по платежам будет однократно за период погашения кредита и не более чем на 6 месяцев. При этом предусмотрен лимит по объему займа, дающего право на кредитные каникулы. Сейчас его размер составляет 150 тысяч рублей для кредитных карт, 450 тысяч рублей – для потребкредитов, 1,6 миллиона рублей – для автокредитов.

В течение кредитных каникул заемщику не будут начислять пени, также не допускается взыскание залога. При этом проценты по кредиту в льготный период все равно будут начисляться.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для беременных и родителей в декрете. Их предлагается предоставлять на срок до двух лет. Авторы инициативы считают, что это позволит мамам полностью посвятить себя заботе о ребенке без дополнительного финансового бремени.



Россияне получили право на бессрочные кредитные каникулы