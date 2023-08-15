Центробанк повысил ключевую ставку до 12%

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Центробанк РФ на внеочередном заседании во вторник, 15 августа, повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа 2023 года на 350 базисных пунктов, до 12% годовых", – говорится в сообщении.

Решение регулятора направлено на возвращение инфляции к 4% в 2024 году и ее дальнейшей стабилизации. В последние дни годовая инфляция в РФ оценивалась в 4,4% и продолжала раскручиваться, за минувшие три месяца она выросла в среднем на 7,6%.

Как объяснил ЦБ, инфляционное давление на экономику страны оказывает повышение внутреннего спроса, который превышает возможности по расширению выпуска. В итоге растет востребованность импорта, что и отражается в курсе рубля.

Отмечается, что дальнейшие корректировки ключевой ставки будут проводиться с учетом имеющихся рисков, а также фактической и ожидаемой инфляции. Следующее заседание по этому вопросу запланировано на 15 сентября.

В последние дни наблюдалось резкое ослабление российской валюты. Например, накануне днем евро торговался на Мосбирже по цене выше 111 рублей. Это произошло впервые с 23 марта прошлого года. Курс доллара между тем превышал 101 рубль.

На этом фоне ЦБ объявил о проведении 15 августа внеочередного заседания совета директоров по ключевой ставке. Тогда российская валюта замедлила падение. Уже утром вторника курс доллара упал до 97,4 рубля, а евро – до 106,53 рубля.



Рубль резко укрепился после решения ЦБ провести внеочередное заседание по ключевой ставке