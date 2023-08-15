Курс доллара в начале торгов упал до 97,4 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс российского рубля на открытии торгов во вторник, 15 августа, закрепился к основным торгуемым валютам. Доллар упал до 97,4 рубля, юань – до 13,32 рубля, евро – до 106,53 рубля, свидетельствуют данные Мосбиржи.

На 07:04 по московскому времени американская валюта снизилась на 26 копеек, китайская – на 7 копеек, европейская – на 52 копейки.

Кроме того, в моменте доллар упал до 92,6 рубля, юань – до 13,22 рубля, евро – до 103,75 рубля. Однако после валюты вновь поднялись.

Накануне российская национальная валюта показала послабление на торгах. Утром 14 августа курс доллара превысил 100 рублей впервые с марта 2022 года. Спустя примерно два часа он преодолел показатель в 101 рубль. К вечеру курс доллара опустился ниже 99 рублей на фоне анонса заседания Банка России по ключевой ставке.

Параллельно в РФ дорожала европейская валюта. Так, утром 14 августа курс евро превысил 110 рублей впервые с марта 2022 года. Спустя два часа валюта стала продаваться выше 111 рублей.



Рубль поднялся на фоне сообщений ЦБ РФ о собрании по ключевой ставке