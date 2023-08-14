Финансист спрогнозировал стагфляцию в России к концу 2023 года

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Если российские власти не примут мер по стабилизации курса рубля, то к концу года в стране может наступить стагфляция, характеризуемая замедлением экономики и ростом инфляции. Такое мнение в беседе с телеканалом "360" озвучил финансист и член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.

Он объяснил, что текущее падение рубля, несмотря на растущее сальдо торгового баланса и другие положительные показатели, обусловлено недостатком долларов на рынке при сохраняющемся спросе на них. Дефицит долларов вызван, по его словам, тем, что Центробанк разрешил экспортерам не продавать валютную выручку.

Лосев считает, что в нынешних условиях ЦБ следует вернуться к прошлогодним указам президента, направленным на увеличение финансовой стабильности. Это позволит укрепить рубль и остановить панику на валютном рынке.

"Либо спекулянты будут толкать рубль дальше в эту бездну. И мы будем иметь к четвертому кварталу уже состояние стагфляции. <...> Мы будем импортировать инфляцию из внешнего мира и в итоге придем к ситуации, <...> что мы наблюдали в начале 90-х", – сказал финансист.

Финансовый аналитик Михаил Беляев, в свою очередь, в беседе с "Газетой.ру" также заявил, что падение рубля продолжится, если власти оперативно не вмешаются в работу экономики. Он не исключил, что предпринимаемые сейчас Центробанком действия могут привести к тому, что доллар будет торговаться уже на уровне 120 рублей.

"Он (Банк России. – Прим. ред.) вроде бы борется с инфляцией, но тут успехов никаких, потому что у нас инфляция совершенно другого характера и другого порядка. А вот то, что он затрудняет движение и работу экономики, это совершенно определенно. <...> Если ничего фундаментально меняться не будет, то снижение курса рубля по отношению к доллару нам обеспечено", – сказал эксперт.

По его словам, курс валюты всегда свидетельствует о состоянии национальной экономики, в данном случае – о неполадках в ее работе. Дело в том, что частную предпринимательскую деятельность в РФ, несмотря на отдельные успехи, настиг застой, что и отразилось на валютном рынке.

Инвестиционный стратег компании "Арикапитал" Сергей Суверов в беседе с RT предположил, что в течение месяца ситуация на российском валютном рынке стабилизируется. К этому приведет не сокращение импорта, а рост цен на нефть. Падение российской валюты замедлится на уровне 105 рублей за доллар, уверен специалист.

Ранее в понедельник, 14 августа, курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 101 рубль впервые с марта 2022 года. Европейская валюта тем временем преодолела отметку в 110 рублей, а китайский юань торговался на уровне 13,8 рубля.



Курс доллара на Московской бирже превысил отметку 100 рублей