Курс евро превысил 110 рублей впервые с марта 2022 года

Фото: depositphotos/darknula

Курс евро превысил 110 рублей впервые с 23 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

На 10:09 по московскому времени европейская валюта подорожала на 1,49 рубля, до 110,26 рубля, китайская – на 16 копеек, до 13,86 рубля, американская – на 1,37 рубля, до 100,80 рубля.

В понедельник, 14 августа, курс рубля на открытии торгов показал значительное послабление. На 07:04 доллар продавался за 99,71 рубля, юань – за 13,71 рубля, евро – за 109,01 рубля.

Спустя время курс американской валюты превысил 100 рублей. Последний раз такой показатель фиксировали 23 марта 2022 года. К 09:10 по московскому времени доллар вырос на 72 копейки, до 100,15 рубля. В это же время юань подорожал на 7 копеек, до 13,77 рубля, а евро – на 74 копейки, до 109,52 рубля.

Курс евро на Мосбирже превысил 108 рублей впервые с 24 марта 2022 года