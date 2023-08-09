Биржевые цены на газ в Европе превысили 450 долларов за тысячу кубометров

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Биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 450 долларов за тысячу кубометров. Это следует из данных Лондонской биржи ICE.

Уточняется, что дневной рост составил 28%.

Ранее министры энергетики стран Евросоюза констатировали продолжающееся снижение поставок российского газа. Вместе с тем закупки сжиженного природного газа (СПГ) не позволили полностью компенсировать нехватку топлива из РФ.

Ееврокомиссар по энергетике Кадри Симсон поддержала инициативу некоторых стран ЕС призвать свои компании не заключать новые контракты на поставки российского газа. По ее словам, запасы газа в хранилищах находятся на самом высоком уровне в том числе за счет добровольного снижения спроса на газ.



Путин заявил, что цены на энергоносители в Европе приближаются к экономически обоснованным