Фото: depositphotos/pressmaster

Курс доллара превысил 101 рубль впервые с марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

На 11:11 по московскому времени американская валюта увеличилась на 1,59%, до 101,01 рубля. К 11:14 рост доллара приостановился до 100,93 рубля. В то же время евро увеличился на 1,72%, до 110,62 рубля, а юань – на 1,26%, до 13,889 рубля.

Утром в понедельник, 14 августа, национальная валюта продемонстрировала послабление по отношению к доллару, юаню и евро. На 07:04 по московскому времени американская валюта поднялась на 28 копеек, китайская – на 1 копейку, а европейская – на 23 копейки.

К 09:10 по московскому времени курс доллара вырос на 72 копейки, до 100,15 рубля. В это же время китайская валюта подорожала на 7 копеек, до 13,77 рубля, а европейская – на 74 копейки, до 109,52 рубля.

Уже к 10:09 евро подорожал на 1,49 рубля, до 110,26 рубля. Крайний раз такой показатель фиксировали 23 марта 2022 года. Тогда же китайский юань вырос на 16 копеек, до 13,86 рубля, американский доллар – на 1,37 рубля, до 100,80 рубля.

Курс евро на Мосбирже превысил 108 рублей впервые с 24 марта 2022 года