Экономист предположил, что майонез подорожает в РФ через 3–4 месяца

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Крупнейшие производители майонеза в РФ, на которых приходится порядка 75% его продаж в стране, могут с сентября этого года поднять отпускные цены на 5–10% для торговых сетей и на 10% – для ресторанов. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"По любым товарам в торговых сетях существуют запасы, а майонез – продукт с длинным сроком годности. Поэтому повышение цен там вполне может быть отложенным на три-четыре месяца", – заявил экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Владислав Гинько.

Он предположил, что повышение стоимости продукта отложат до подведения итогов урожая в этом году.

Говоря об импортных компонентах, эксперт подчеркнул, что 95% внешнеторгового оборота ведется не в долларах и евро, а в иных валютах.

Гинько добавил, что стоит учитывать фактор, связанный с хранением майонеза, так как этот продукт хранится долго и, к тому же, вполне заменим.

"Это тот случай, когда потребитель может не скушать повышение цены и спрос упадет. Торговые сети, конечно, будут это учитывать", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что российские производители майонеза могут поднять цены в связи с ростом стоимости основных ингредиентов.

По мнению экспертов, в РФ продолжают стабильно покупать соус, поэтому рост цен на него не вызовет рисков для спроса. В Минсельхозе подчеркнули, что российские власти могут задействовать инструменты для сдерживания продовольственной инфляции.



Российские рестораны повысили цены на 10%