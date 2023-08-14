ЦБ РФ проведет внеочередное заседание Совета директоров по ключевой ставке

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк России проведет 15 августа внеочередной собрание Совета директоров по ключевой ставке. Об этом сообщается на сайте регулятора.

На заседании планируют рассмотреть вопрос об уровне ключевой ставки. Публикация пресс-релиза запланирована на 10:30 по московскому времени.

На фоне этих сообщений курс доллара опустился ниже 100 рублей. При этом ранее американская валюта торговалась выше 101 рубля, а европейская – выше 111 рублей.

Помощник президента РФ Максим Орешкин связал резкое падение российской валюты с мягкой денежно-кредитной политикой Центробанка. Он указал, что у регулятора есть все необходимые инструменты для исправления ситуации.

