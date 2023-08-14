Курс доллара опустился ниже 99 рублей

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Курс доллара вечером 14 августа вернулся к показателям ниже 99 рублей на фоне анонса заседания Банка России по ключевой ставке. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По состоянию на 17:22 по московскому времени американская валюта росла на 0,41%, до 99,84 рубля. Далее рубль продолжил укрепление по отношению к доллару и в 17:37 торговался уже на отметке ниже 98,72 рубля. При этом ранее в понедельник курс доллара превышал отметку в 101 рубль.

Евро тем временем рос на 1 рубль, до 107,78 рубля против 111,23 рубля днем 14 августа. А курс юаня составил 13,51 рубля. Параллельно снижение начал индекс Мосбиржи: по состоянию на 17:35 он снижался на 0,5%, до 3 139,77 пункта. А долларовый индекс РТС сейчас составляет 999,9 пункта.

Замедление падения рубля могло произойти на фоне анонса Центробанком внеочередного заседания совета директоров по ключевой ставке. Оно запланировано на 15 августа.

"15 августа 2023 года, состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки", – говорится в заявлении на сайте регулятора.

Помощник президента РФ Максим Орешкин ранее связал резкое падение российской валюты с мягкой денежно-кредитной политикой Центробанка. Он указал, что у регулятора есть все необходимые инструменты для исправления ситуации.

Финансист Александр Лосев между тем уверен, если государство не вмешается в работу экономики, то концу текущего года Россию ожидает стагфляция, характеризуемая замедлением экономики и ростом инфляции.



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