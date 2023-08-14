В Госдуме заявили, что россиян не интересует курс доллара

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Большинство россиян не интересует соотношение рубля и доллара, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом сообщает Ura.ru.

"Я за соотношением рубль – доллар слежу исходя из своей работы. С точки зрения большинства населения ему наплевать на это соотношение. Ситуация находится под контролем государства", – сказал он.

Аксаков напомнил, что он является депутатом от Чувашской Республики, где в данный момент многие предприятия загружены и наращивают производство той или иной продукции.

"Люди получают заработную плату. Республика живет полноценной жизнью, на лицах улыбки и нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к 100 рублям", – объяснил он.

По словам депутата, Россия находится на пике развития в новейшей истории. Он привел в пример такие отрасли, как машиностроение, приборостроение, производство электротехники и другие сферы, которые активно развиваются в стране.

"Такого позитивного развития я не наблюдал в современной России после Советского Союза никогда. В этом смысле страна находится в позитивном тренде своего развития. Я имею в виду не с точки зрения темпов роста, они еще маловаты, потому что мы опирались на нефть, газ, энергоносители в развитии экономики", – объяснил Аксаков.

Ранее сообщалось, что курс доллара превысил 101 рубль впервые с марта 2022 года. В 11:11 по московскому времени стоимость валюты выросла на 1,59%, до 101,01 рубля. К 11:14 рост доллара приостановился до 100,93 рубля.

Позже курс евро превысил отметку в 111 рублей впервые с 23 марта прошлого года. К 12:58 европейская валюта росла на 2,07%, до 111,03 рубля. В моменте евро торговался на уровне 111,23 рубля.



Курс доллара превысил 101 рубль впервые с марта 2022 года