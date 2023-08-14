В АТОР заявили, что туры за рубеж для граждан РФ станут дороже из-за курса рубля

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Туры за границу для граждан РФ могут стать еще дороже в связи с ослаблением рубля, в данный момент на одну поездку необходимо выделить минимум 160 тысяч рублей, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян.

"С точки зрения ценовой ситуации все становится очень дорогим и надо понимать, что стоимость путешествия за границу формируется в валюте, а значит, связь между курсом и ценой линейная", – передает его слова Агентство "Москва".

Он добавил, что стоимость рубля по отношению к доллару и евро в том числе влияют на путешествия, данный тренд на какое-то время сохранится, из чего следует, что динамика цен пока что будет наблюдаться отрицательная.

Мурадян отметил, что курс валюты в первую очередь должен отразиться на бюджетных турах, но рост валюты коснется абсолютно всех направлений.

"Как показывает практика, обычно страдает бюджетный средний класс, потому что для них наиболее чувствительное влияние оказывают именно курсовые разницы. Соответственно, это Египет, Турция и бюджетные ОАЭ, Шри-Ланка, Индия и Таиланд", – сказал он.

По словам вице-президента АТОР, в данный момент два человека не смогут никуда отправиться на 1 тысячу долларов, а туров, которые стоили в районе 40–50 тысяч рублей попросту нет. Гражданам потребуется заплатить минимум 160–180 тысяч рублей ради путешествия.

Однако, российские туристы уже принимают эту ситуацию, подчеркнул он. Также Мурадян предположил, что ситуация может проясниться ближе к сентябрю текущего года.

"В какой-то степени путешествия за границу становятся роскошью, но, с учетом того, что тренд на повышение длится с мая, потребитель в некоторой степени с этим смирился. Мы не фиксируем какого-то существенного падения спроса. <...> Курс в 120–150 рублей, мне кажется, будет психологически той отметкой, когда путешествия действительно станут роскошью", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что этим летом Турция впервые вошла в топ-5 самых дорогих зарубежных направлений для отдыха россиян. По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, такого не было за всю историю туризма.

По ее словам, лидером списка стали Мальдивы, где средняя стоимость десятидневного отдыха составила 390 тысяч рублей на двоих. Следом идут Куба (238 тысяч рублей), Шри-Ланка (213 тысяч рублей) и Турция (183 тысячи рублей).



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