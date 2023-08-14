Центробанк спрогнозировал годовую инфляцию в РФ на уровне 6,5%

Фото: depositphotos/Petrovich99

Годовая инфляция в России продолжит повышаться, но по итогам не превысит 5–6,5%. Это следует из материалов Центробанка России.

В регуляторе пояснили, что рост инфляции в ближайшие месяцы будет обусловлен нарастанием ценового давления и выходом из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов летнего периода 2022 года.

"Согласно прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–6,5% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", – цитирует заявление ЦБ ТАСС.

В материалах Банка России также отмечается, что потребительские цены в РФ в среднем за последние три месяца росли 0,61% месяц к месяцу, что в годовом выражении соответствует 7,6%.

Ранее финансист Александр Лосев заявил, что если российские власти не примут мер по стабилизации курса рубля, то к концу года в стране может наступить стагфляция, характеризуемая замедлением экономики и ростом инфляции.

Лосев считает, что в нынешних условиях ЦБ следует вернуться к прошлогодним указам президента, направленным на увеличение финансовой стабильности. Это позволит укрепить рубль и остановить панику на валютном рынке.

Рубль резко укрепился после решения ЦБ провести внеочередное заседание по ключевой ставке